الشبكشي: تطوير جراج حي العجوزة ذاتيًّا وتحويله لمركز صيانة

أكد اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، أن تطوير جراج الحي، تم بتمويل من الموارد الذاتية لنا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ونفس الأمر بالنسبة لتطوير أسوار شارع السودان، وذلك دون تحميل المحافظة أي أعباء مالية.



وأضاف رئيس الحى- لـ"الدستور"- على هامش افتتاح تطوير شارع السودان، أنه تم إنشاء "مظلات بالجراج" ورصفه بالكامل؛ ليسع 100 سيارة تقريبا، و"ورش صيانة"؛ لتكون مركزا لفحص سيارات المحافظة، مع إمدادها بالعمالة والفنيين المدربين، والعمل على زيادة رواتبهم- وفقًا لحجم إنتاجهم-.



مدير جراج العجوزة، المهندس سيد عبدالعال، أوضح أنه تم إنشاء 6 مكاتب إدارية للموظفين بعد بناء طابق ثانٍ بالجزء الإدارى للجراج، مع توفير مخزنين لقطع الغيار، وتشييد مغسلة سيارات خاصة بعربات الحملة.