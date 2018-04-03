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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:33 م

الدراما التليفزيونية تخطف جينا سليم من الطب النفسي

جينا سليم
جينا سليم
محمد قدري
dostor.org/2116078

شهدت الأيام الماضية دخول المُعالجة النفسية جينا سليم، إلى مجال الدراما التليفزيونية بقوة، من خلال عملين دُفعةً واحدة، حيث تشارك في مسلسلي "الرحلة 710" و"بني يوسف".

وتستعد "جينا" لتصوير مشاهدها في مسلسل "الرحلة 710"- المقرر عرضه في رمضان المقبل، للمخرج حسام علي-، حيث تؤدي فيه شخصية امرأة متزوجة، من عائلة راقية، تمتلك أتيليه لبيع الملابس.

ومن خلال ذات المسلسل؛ تُكرر جينا تعاونها مع النجم السوري باسل خياط والمخرج حسام علي وشركات الإنتاج سيلميديا وتريلر وماكس برودكشن، حيث تعاونت معهم في رمضان الماضي بصفتها "استشاري علاج نفسي" خدمة سايك سينما لشخصيات مسلسل "30 يوم"، وتهدف الخدمة إلى مساعدة الفنانين من خلال الورش الجماعية والاستشارات المحددة أو المباشرة، في الوصول إلى الأبعاد النفسية الخاصة بشخصيات الأعمال الفنية، وهذا من خلال بناء التفاعل بين الأعمال الفنية وعلم النفس.

جينا سليم، هو الاسم الفني لدكتورة "جورجيت سافيدس" وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأمريكية، وعضوة في عدة جمعيات علمية مرموقة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع المصري للمرض النفسي وأسلوب التعامل معه، والتوعية به، عملت كمستشار لعدة شركات عالمية.

وكانت علاقتها بالدراما التليفزيونة كـ"استشاري نفسي"، لكنها تغولت فيها؛ بعد اندماجها، وأصبحت ممثلة في طريقها للاحتراف.

الدراما التليفزيونية تخطف جينا سليم من الطب النفسي
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