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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:32 م

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«الدالي» يفتتح أكشاك مطار إمبابة بعد تطويرها وتوحيد ألوانها

«الدالي» يفتتح أكشاك
مصطفى علم الدين
dostor.org/2116077

افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الأكشاك الكائمة في شارع السودان، أمام مزلقان مطار إمبابة بحي العجوزة، بعد تطويرها وتوحيد ألوانها؛ لتناسب الشكل الحضارى للمحافظة، وحتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المشاه.

وقال محافظ الجيزة: إن الأكشاك كانت في حالة سيئة وتحتل أماكن متعددة أمام أسوار جراج الحي وصيانة الطرق ومديرية الطرق، لافتا إلى أنه تم تطوير الشكل العام لها بصورة موحدة ولائقة تناسب الذوق العام.

واشار إلى انه تم نقل جميع الأكشاك فى مكان واحد، أمام سلم مشاة مطار إمبابة بشارع السودان، ودعم المنطقة بالزهور والنباتات؛ لتعطى صورة جمالية للمكان والمواطنين.

جاء ذلك، خلال افتتاح المحافظ- يرافقه، نائبه لشئون الأحياء، اللواء علاء الهراس- للعديد من أعمال التطوير التى تمت بنطاق الحي بالإمكانيات الذاتية.

«الدالي» يفتتح أكشاك مطار إمبابة بعد تطويرها وتوحيد ألوانها
«الدالي» يفتتح أكشاك مطار إمبابة بعد تطويرها وتوحيد ألوانها
«الدالي» يفتتح أكشاك مطار إمبابة بعد تطويرها وتوحيد ألوانها
«الدالي» يفتتح أكشاك مطار إمبابة بعد تطويرها وتوحيد ألوانها
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