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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:25 م

مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا البيضاء في «الاتصالات»

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2116074

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية روسيا البيضاء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مع سيرجي بوبكوف، وزير الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية روسيا البيضاء، في حضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير روسيا البيضاء لدى القاهرة.

يأتي هذا في إطار الحرص المتبادل على دعم أطر العلاقات الاقتصادية الراسخة والقائمة بين البلدين، إذ تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الشركات، والمؤسسات العلمية والتعليمية، والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين، وتبلغ مدة العمل بها 3 سنوات.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة المتفق عليها بما فى ذلك التدريب والمشاورات الفنية وتبادل الخبراء في عدة مجالات وهي: تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وخدمات التعهيد، وبناء القدرات من خلال التعاون بين مراكز التدريب في البلدين، والخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والمخلفات الإلكترونية، والبحث والتطوير، والابتكار وريادة الأعمال، وتوثيق التراث الثقافى على وسائط رقمية، بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون يجرى الاتفاق المتبادل عليها.

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