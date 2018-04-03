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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:22 م

محافظ الجيزة يشارك طلاب الثانوية محاضرة مبادرة «عايزين نتعلم»

محافظ الجيزة يشارك
مصطفى علم الدين
dostor.org/2116071

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة- خلال لقائه طلاب الثانوية العامة في محاضرات مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة «السعيدية الثانوية» في إطار مبادرة «عايزين نتعلم» والتي تتبناها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة «الحاجة حفيظة النواوي» للخدمات الاجتماعية- إنَّه يتمنى أن تحقق هذه المراجعات أقصى استفادة للطلاب فقد عكفت المحافظة خلال أسابيع على تجهيز أفضل الخبراء التعليميين بالتعاون مع العديد من الجهات لتحقيق أفضل نتائج.

وأكد «الدالي» أنَّ المبادرة تهدف إلى مواجهة الدروس الخصوصية والتخفيف عن الأسرة المصرية ويشارك فيها نخبة من أفضل المعلمين في مصر دون مقابل ولا يتحمل الطالب فيها أي أعباء وتقدم طوال شهر أبريل الحالي في جميع المواد الدراسية.

واستمع المحافظ إلى آراء الطلاب حول المحاضرات التي يتم تدريسها واحتياجاتهم والوقوف على مدى الاستفادة الدراسية التي حققتها لهم المبادرة.

وأكَّد أنَّه سيتم تنظيم محاضرات أخرى في مواد يتم اختيارها من قبل الطلاب أنفسهم.

محافظ الجيزة يشارك طلاب الثانوية محاضرة مبادرة «عايزين نتعلم»
محافظ الجيزة يشارك طلاب الثانوية محاضرة مبادرة «عايزين نتعلم»
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