غموض حول مقتل موظف بـ«الكهرباء» في أشمون

تكثف أجهزة أمن المنوفية، جهودها لسرعة كشف غموض مقتل موظف بشركة الكهرباء داخل منزله، اليوم الثلاثاء، في قرية «شطانوف» التابعة لمركز أشمون في المنوفية.



تلقَّى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد قيام المدعوة «ن. أ. خ» (40 عامًا- ربة منزل) تفيد بمقتل زوجها.



وتبيَّن أن المبلغة وزوجها «ف. ف. أ» (60 عامًا- موظف في شركة الكهرباء) ومقيم في قرية «شطانوف» متزوجين حديثًا منذ 3 أشهر ويقيمان في شقة مستأجرة بمنزل في قرية «الكوادي» بمركز أشمون.



بالمعاينة تبيَّن سلامة جميع نوافذ الشقة، وبمناظرة الجثة تبيَّن وجودها مسجاة بأرضية حجرة النوم وبها آثار إصابات بالرأس.



وبسؤالها قررت سماعها لطرق على باب الشقة فجر اليوم، وحال فتحها شاهدت سيدة منتقبة اعتدت عليها بالضرب على رأسها ما أدى إلى فقدانها لوعيها وعقب إفاقتها اكتشفت مقتل زوجها.



وتمَّ تكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمَّ إخطار إدارة الأمن الوطني في المنوفية.



تحرر محضر بالواقعة، وتمَّ تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

