«جيم كارى» يهاجم مذيعى «فوكس نيوز»

نشر الفنان الأمريكي الكوميدي الشهير «جيم كاري»، تدوينة - عبر حسابه على «تويتر» - هاجم فيها كلاً من المذيعين بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، شون هانيتي وأليكس جونز، كاتبًا: «إذا كنت تعتقد أن المصارعة الحرة حقيقية؛ فقد تصدق أن أخبار فوكس حقيقية، وأن حروب المعلومات والطائرات دون طيار الروبوتية التي تبث على سينكلير حقيقية أيضًا».



وأضاف: «المصارعة لا تضر المشاهدين، ولكن إن كان شون هانيتي وأليكس جونز يحبان المصارعة؛ فلينضما إلى مؤسسة الترفية الرياضي التي تتعامل بشكل أساسي مع مصارعة المحترفين دبليو دبليو إي، وهذا يؤدي إلى تقليل تأثيرهم السلبي على الثقافة».