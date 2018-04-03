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الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:12 م

ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء

ورشة واحتفالية بقصر
ايهاب مصطفى
dostor.org/2116059

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع جنوب سيناء- أمس- تضمنت ورشة فنون تشكيلية، وحفل مبدعي المستقبل، ومشاركة في مهرجان شرم الشيخ المسرحي.

وفي مدرسة الزهور الإعدادية بنات بمدينة الطور العاصمة؛ نظم قصر الثقافة "ورشة فنون تشكيلية" بعنوان "بروفايل" مع الفنانة وفاء فتحي، تدرب الطلاب خلالها على مراعاة نسب الرسم وتأثير الضوء والظل والنور، وذلك باستخدام أوراق الكانسون والأقلام الرصاص.

كما احتفل الفرع بالفائزين بمسابقة مبدعي المستقبل بحفل فني تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للباحث حمد شعيب مدير عام الفرع تناول خلالها دور الثقافة في المجتمع وأهمية التكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة لتعديل سلوك النشء، بالإضافة إلى حديث للدكتور مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم أعرب خلاله عن سعادته بالمواهب وتناول الطرق المختلفة لاكتساب الثقافة والمعرفة.

أما الشيخ جمال حبيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، فأشار- خلال كلمته- إلى الدور الذي تلعبه مديرية الثقافة؛ للتكامل مع الهيئات المختلفة لاكتشاف وتنمية مواهب أبناء المحافظة.

وتخلل الكلمات، فقرات للشعر النبطي والإنشاد الديني، تلاه عرض لمسرح العرائس حول أهمية ترشيد المياه، واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمسابقة وكلا من وكيلي وزارتي التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية؛ لجهودهما في إنجاحها.

وفي سياق متصل، شاركت فرقة الطور التلقائية في المسيرة الفنية التي نظمها مهرجان شرم الشيخ الدولي للفنون المسرحية ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء
ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء
ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء
ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء
ورشة واحتفالية بقصر ثقافة جنوب سيناء
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