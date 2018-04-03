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الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:11 م

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2116056

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة القليوبية تضمنت معرضا للكتب وآخر للأشغال الفنية، ومناقشات للكتب وعرضا مسرحيا ويوما ثقافيا.

ففي قصر ثقافة بنها افتتح الفرع معرض أشغال فنية لطلبة كلية التربية النوعية بجامعة بنها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي.

كما أقامت مكتبة إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض كتاب للأدباء يوسف إدريس وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي، بجانب ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر.

وفي سنديون، عقد بيت الثقافة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أعياد الربيع"، وتستمر الورشة حتى يوم 4 إبريل الجاري بقاعة الفنون التشكيلية.

كما استمر بيت ثقافة طوخ في تقديم عرضه المسرحي المرقمون على مسرح نادي الشباب والعرض تأليف إلياس كانتي، ديكور محمد أشرف، إعداد وإخراج شادي البحيري وبطولة أعضاء فرقة بيت ثقافة طوخ المسرحية، بجانب إقامة البيت ليوم ثقافي بمشاركة طلاب المدرسة الخاصة بطوخ، تضمن محاضرة بعنوان "كيف تصنع مستقبلك" ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية ألقاها سليمان الزهيري، وتناول خلالها أهمية اكتشاف القدرات والتخطيط للوقت وفنون إدارة الذات بجانب ورشة رسم إبداعي للطلاب مع الفنانين سمير عبدالعزيز ونجلاء سالم.

وفي كفر طلحة، عقدت مكتبة الطفل والشباب مناقشة لكتاب بعنوان "الصدق" بمدرسة الشهيد عبد المنعم مندور الابتدائية ناقشته صباح عبدالغني.

كما نظمت مكتبة كفر علي الثقافية مناقشة لكتاب "نهضة مصر" تأليف د. أنور عبدالملك، ويتناول الكتاب رسالة المسيرة المصرية عبر العصور.

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)
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