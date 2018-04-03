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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:09 م

علي عبدالعال: مصر حاضرة دائمًا في الدفاع عن قضايا العراق ودعمه

علي عبدالعال: مصر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2116052

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، نظيره العراقي الدكتور سليم الجبوري، والوفد المرافق له- اليوم- حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين بشكل عام، وسبل تعزيزها، وخاصة على المستوى البرلماني.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، وحرص مصر على تعزيزها، خاصة على المستوى البرلماني، سواء من خلال تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بينهما، أو من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، أو تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية.

كما أكد أن ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة، وما يواجهانه من تحديات متماثلة؛ يفرض المزيد من التنسيق والتشاور على المستويات كافة، مضيفًا أن مصر حاضرة دائما في الدفاع عن قضايا العراق، ودعمه، سواء في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، أو من خلال زيادة فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور سليم الجبوري عن اعتزازه بهذه الزيارة، وقدم تهنئته إلى الدكتور علي عبدالعال بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي مثلت عرسا ديمقراطيًّا شهده الجميع في أنحاء العالم.

ثم تطرق "الجبوري" إلى دور مصر الداعم دائمًا للعراق، سواء في مواجهته للتنظيمات الإرهابية- وبمقدمتها داعش- أو في الجانب الإنساني المتعلق باستضافتها للعديد من اللاجئين العراقيين، وغيرهم من البلدان العربية.

وانتقل رئيس البرلمانين إلى الحديث عن الأوضاع السياسية الداخلية في ضوء الانتخابات التشريعية التي سيشهدها العراق قريبًا، وأعرب عن تطلعه؛ لأن تشكل تلك الانتخابات نقطة مفصلية مهمة في تحقيق الإصلاح السياسي بالعراق.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال موقف مصر الحاسم المتعلق بوحدة وسيادة العراق على كامل ترابه الوطني، وأعرب عن تطلعها إلى ترجمة حالة الزخم- على صعيد العلاقات الثنائية- إلى خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

علي عبدالعال: مصر حاضرة دائمًا في الدفاع عن قضايا العراق ودعمه
علي عبدالعال: مصر حاضرة دائمًا في الدفاع عن قضايا العراق ودعمه
علي عبدالعال: مصر حاضرة دائمًا في الدفاع عن قضايا العراق ودعمه
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