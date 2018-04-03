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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:06 م

بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد محيط الكنائس قبل عيد القيامة

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
ندى حمدي
dostor.org/2116050

أجرى اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، جولة تفقدية على جميع الخدمات والتمركزات الأمنية المتواجدة على الكنائس، وفي الشوارع والميادين، وأمام المنشآت الحيوية، تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وشدد "سعد" على الضباط بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة، والتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم.

وحرص مدير أمن الجيزة على التأكد من تمركز الخدمات الأمنية في الأماكن المخصصة لها، خاصة المتواجدة في محيط الكنائس حيث تفقد الخدمات المكلفة بتأمين كنائس بمناطق الوراق وإمبابة والدقي والعجوزة، وطالب بإجراء عملية تمشيط واسعة قبل تمركز القوات.

وقام مدير أمن الجيزة بتحفيز القوات وطالبهم ببذل الجهد، من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين كما تم الدفع بالشرطة النسائية لإجراء عملية التفتيش للسيدات عند دخول الكنائس، وتم وضع خطة محكمة لتأمين الاحتفالات.

بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد محيط الكنائس قبل عيد القيامة
بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد محيط الكنائس قبل عيد القيامة
بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد محيط الكنائس قبل عيد القيامة
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