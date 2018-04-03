جوجل تطرح تحديثًا جديدًا لـ«أندرويد» ينقذ عدة هواتف

تستعد شركة «جوجل» أن تطرح تحديثًا على نظام تشغيلها الأشهر «أندرويد»، الذي يوصف بأنه سيكون «منقذًا» لعدد كبير من الهواتف الذكية.



وقال موقع «إكس دي أيه ديفلوبرز» التقني المتخصص، إن مجموعة من الهواتف الذكية تستعد لطرح تحديثات لنظام تشغيلها تحت اسم «Seamless Updates».



وأوضح الموقع أن تلك التحديثات ستتميز بأنها تحديثات على أساس ثابت، لا تستهلك بطارية المستخدم، ولا تستغرق إلا بضع دقائق، وأكثر أمانًا وثباتًا لعمل الهواتف الذكية.



وستعتمد الهواتف الجديدة على نظام تشغيل «أندرويد نوغه»، وما هو أحدث.



ويقسم «Seamless Updates» التحديثات إلى أكثر من تحديث يتم تنزيلهم تباعًا على جهاز المستخدم، بحيث يكون الأمر سلسًا على كل هاتف ولا يستغرق وقتًا طويلًا ويحدث تغييرات كبرى بالجهاز.



وجاءت قائمة الهواتف المختارة بتلك المنظومة «المنقذة» على النحو التالي:

— اسينشيال فون

— إتش تي سي يو 11 لايف أندرويد وان

— جوجل بيكسل

— جوجل بيكسل إكس إل

— جوجل بيكسل 2

— جوجل بيكسل 2 إكس إل

— موتورولا موتو إكس 4

— موتورولا موتو زد 2 فورس

— نوكيا 6 (2018)

— نوكيا 7

— نوكيا 7 بلس

— نوكيا 8

— نوكيا 8 سيروكو

— رازار فون

— سوني إكسبيريا إكس زد 2

— سوني إكسبيريا إكس زد 2 كومباكت

— سوني إكسبيريا إكس أيه 2

— تشاومي مي أيه 1