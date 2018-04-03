القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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عالم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:05 م

إيران ترحب بإجراء حوار بين جميع الأطراف في سوريا

وزارة الخارجية الايرانية
وزارة الخارجية الايرانية
منار أحمد
dostor.org/2116047

رحبت طهران بإجراء حوار بين كل الأطراف المؤثرة في تسوية الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ارنا، عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله: إن إيران كانت ومازالت ترحب بمثل هذا الحوار.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن طهران لا تعارض عقد اجتماع رباعي بحضور رؤساء فرنسا وإيران وروسيا الاتحادية وتركيا، مبينا أن إيران ترحب بكافة المشاريع التي تؤدي إلى تعزيز مسار أستانا أو أي مشروع آخر للسلام.

ومن المقرر أن يجتمع، غدا الأربعاء في أنقرة، رؤساء إيران وتركيا وروسيا، كونهم الدول الثلاث الضامنة للسلام في سوريا.

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