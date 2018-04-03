«كاست جبهة» يقدم «فانتزيون» على الهوسابير

يستعد فريق «كاست جبهة» المسرحي، لافتتاح عرض «فانتزيون» على مسرح الهوسابير، في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل، والعرض درامي متكامل ويناقش فيه قضيه الإعلام المصري بشكل جديد ومختلف.



والعرض يشارك في بطولته كل من محمد الشربيني علاء سمير وبسنت سامي ومحمد مجدي ومصطفى غزال واحمد مصري ويوسف الديزل وسارة الجزار وخالد الشوكي وهايدي سرحان وآية عادل ومصطفى الكدواني وعبدالرحمن أوفا وعمرو أسامة وعبدالرحمن عصام، وديكور عمرو أسامة ومؤمن الحبشى ومصطفى الكدوانى، تأليف وإخراج مصطفى غزال.



يذكر أن «كاست جبهة» يطلقون على أنفسهم هذا الاسم، لأنهم أول جبهة من خلال المسرح تعبر عن المشاكل التي تواجهنا، وشعارهم «هنحارب أي حاجة مش حقيقة أو مزيفة بتخدعنا وبتأثر على عقولنا».



