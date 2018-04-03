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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:29 م

بالصور.. عرض «فى قلبى أنثى عبرية» بساقية الصاوى

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
أمير محمد خالد
dostor.org/2116008

قدمت فرقة «فن محوج» عرضين جديدين على خشبة مسرح الحكمة بالساقية، مساء أمس، عن رواية «فى قلبى أنثى عبرية»، حمل العرض نفس اسم الرواية، العرض دارت فكرته حول المسلمة التى تربت فى أحضان العائلة اليهودية بعيدًا عن والدها المسلم، وتتشابك الأحداث وتتتابع فى حياة كل منهما فى محاولات عديدة ليخرجوا من حياة الرتابة التى تسيطر عليهم بشكل كبير، العرض من إخراج محمود عبدالعزيز، وصياغة مسرحية محمود ذكى.

يذكر أن فريق «فن محوج» تأسس فى مطلع العام الحالى من مجموعة من محبى وفنانى الفن المستقل، تهدف إلى عودة الجمهور للفن عمومًا وللمسرح خاصة وعودة الفن للجمهور، وبدأ الفريق أعماله بتقديم ليلة مسرح، وهى ليلة فنية احتوت على أربعة عروض مسرحية قصيرة، وقدم رواية الكاتب أحمد مراد «تراب الماس» وقام بتقديمها على خشبة مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى أيضًا، وقدم أيضًا مسرحية «هيبتا» عن رواية «هيبتا» للكاتب الكبير محمد صادق، وتم عرضها فى القاهرة والإسكندرية، وحققت نجاحًا ملحوظًا، وامتد عرضها لأكثر من 26 ليلة عرض على مسارح القاهرة وصولًا إلى مسرح الساقية.

بالصور.. عرض «فى قلبى أنثى عبرية» بساقية الصاوى
بالصور.. عرض «فى قلبى أنثى عبرية» بساقية الصاوى
بالصور.. عرض «فى قلبى أنثى عبرية» بساقية الصاوى
بالصور.. عرض «فى قلبى أنثى عبرية» بساقية الصاوى
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