نجلة الفخرانى تتهم «الحوت الأزرق» بتحريض شقيقها على الانتحار

كشفت عبير الفخراني، بنت القيادى الإخواني حمدي الفخراني، تفاصيل انتحار شقيقها «وليد»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب لعبة «الحوت الأزرق».



وقالت «الفخرانى»: «عندما تحدث البعض بالأمس عن لعبة تسمى الحوت الأزرق متداولة بين المراهقين وهي عبارة عن ٥٠ مرحلة تقريبًا، يتم من خلالها السيطرة التامة على المراهق من خلال عدة مراحل بعضها يتطلب كتابة كلمات معينة، وبعضها يتطلب إحداث جروح باليد وقراءة بعض الكلمات التى أعتقد أنها رموز شيطانية حتى تأتي المرحلة الأخيرة وهي الانتحار بالطريقة التى يحددها الضحية».



وأضافت: «مراحل اللعبة طويلة وموجودة على (يوتيوب) و(جوجل).. لم أكن أصدق أن مثل هذا ممكن أن يكون حقيقيًا أو ظننت أن البعض يواسينا خصوصًا أن أخي ولد متدين ملتزم في صلاته وقراءته للقرآن، ولكن ما علمته من حالات الانتحار المشابهة أن كل الضحايا كانوا أولادًا وبناتًا مشهودًا لهم بالاحترام والتفاؤل وآخرها حالة انتحار مراهقة ١٦ عامًا بطنطا بإلقاء نفسها من الدور الخامس».



وتابعت: «جميعهم دخلوا اللعبة من باب التحدي كيف يمكن لأحد أن يؤثر فى إرادتي بهذا الشكل، فيدخلون اللعبة حتى يتم السيطرة عليهم تمامًا، بحثت فى أدوات أخي على مكتبة.. فوجدت كلمات تطلب منهم فى بعض المراحل أن يكتبوها بالإضافة لرسمة الحوت شعار اللعبة وبعض الكلمات غير المفهومة وأغاني طويلة جدًا باللغة الإنجليزية عن الموت والـoutsiders، وكأنه يحفظها عن ظهر قلب.. من الممكن أن أنشر لكم هذه الكتابات.. ولكن أعتقد أنه قد يحدث ضرر أو أذى من قراءة تلك الطلاسم».



واختتمت حديثها قائلة: «خلاصة الأمر لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكن احذروا وراقبوا هواتف أولادكم جيدًا.. ويجب على الإعلام أن يتناول الأمر بجدية وحرفية حتى لا يحدث انجذاب سلبي للعبة».