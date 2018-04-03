القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
حوادث
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:23 م

نجلة الفخرانى تتهم «الحوت الأزرق» بتحريض شقيقها على الانتحار

حمدي الفخراني
حمدي الفخراني
حسام محفوظ
dostor.org/2115998

كشفت عبير الفخراني، بنت القيادى الإخواني حمدي الفخراني، تفاصيل انتحار شقيقها «وليد»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب لعبة «الحوت الأزرق».

وقالت «الفخرانى»: «عندما تحدث البعض بالأمس عن لعبة تسمى الحوت الأزرق متداولة بين المراهقين وهي عبارة عن ٥٠ مرحلة تقريبًا، يتم من خلالها السيطرة التامة على المراهق من خلال عدة مراحل بعضها يتطلب كتابة كلمات معينة، وبعضها يتطلب إحداث جروح باليد وقراءة بعض الكلمات التى أعتقد أنها رموز شيطانية حتى تأتي المرحلة الأخيرة وهي الانتحار بالطريقة التى يحددها الضحية».

وأضافت: «مراحل اللعبة طويلة وموجودة على (يوتيوب) و(جوجل).. لم أكن أصدق أن مثل هذا ممكن أن يكون حقيقيًا أو ظننت أن البعض يواسينا خصوصًا أن أخي ولد متدين ملتزم في صلاته وقراءته للقرآن، ولكن ما علمته من حالات الانتحار المشابهة أن كل الضحايا كانوا أولادًا وبناتًا مشهودًا لهم بالاحترام والتفاؤل وآخرها حالة انتحار مراهقة ١٦ عامًا بطنطا بإلقاء نفسها من الدور الخامس».

وتابعت: «جميعهم دخلوا اللعبة من باب التحدي كيف يمكن لأحد أن يؤثر فى إرادتي بهذا الشكل، فيدخلون اللعبة حتى يتم السيطرة عليهم تمامًا، بحثت فى أدوات أخي على مكتبة.. فوجدت كلمات تطلب منهم فى بعض المراحل أن يكتبوها بالإضافة لرسمة الحوت شعار اللعبة وبعض الكلمات غير المفهومة وأغاني طويلة جدًا باللغة الإنجليزية عن الموت والـoutsiders، وكأنه يحفظها عن ظهر قلب.. من الممكن أن أنشر لكم هذه الكتابات.. ولكن أعتقد أنه قد يحدث ضرر أو أذى من قراءة تلك الطلاسم».

واختتمت حديثها قائلة: «خلاصة الأمر لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكن احذروا وراقبوا هواتف أولادكم جيدًا.. ويجب على الإعلام أن يتناول الأمر بجدية وحرفية حتى لا يحدث انجذاب سلبي للعبة».

نجلة الفخرانى تتهم «الحوت الأزرق» بتحريض شقيقها على الانتحار
اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ يومين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 3 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 3 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

رئيس المخابرات يُسلم «أبومازن» رسالة مهمة من «السيسى»

فزع فى الغربية لانتحار «نجل الفخرانى».. والتحريات: أصيب باكتئاب وشنق نفسه

مفاجأة.. تفاصيل صفقة بين أردوغان والأسد لحل الأزمة السورية

تخوفات واعتراضات.. التفاصيل الكاملة لمصير ائتلاف «دعم مصر» السياسي

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

«هندسة أسيوط» تكرم الفائزين بمسابقة الجمعية العلمية

محافظ أسيوط يسلم 49 «تروسيكل» كبدائل عن «الكارو»

«ظواهرالعنف والإرهاب ووجوب مقاومتها» ندوة بجامعة المنيا

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

كشكول

شجارالأباء أمام أطفالهم يهدد استقرارهم النفسي

وزير التعليم العالي يستعرض صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

"جامعة القاهرة" تحسم النزاع على أرض البيرة.. وإنشاء فروع لـ"إعلام وتجارة وحقوق"

غدا.. "هندسة القاهرة" تحتفل بتخريج الماجستير المهني بهندسة الاتصالات

"تعليم الجيزة": اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم

الأمصار

ضمادات من بروتين الأجنة تسرع من التئام الجروج

المرصد السوري: تركيا تمنع أولى قوافل مهجري دوما من دخول جرابلس

الإتحاد الإوربي يدعو روسيا لحضور مؤتمر في بروكسل

الصحة العالمية تعلن وفاة 84 حالة بمرض "الدفتيريا" باليمن

بيروت تحتضن المؤتمر الدولي السنوي للإستثمار في الأنبار العراقية

ads
منوعات

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك