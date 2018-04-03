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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:17 م

أبرز التعديلات على قانون حماية المستهلك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سعيدة عامر
dostor.org/2115993

يواصل مجلس النواب في جلساته العامة القادمة استكمال مناقشة مشروع قانون "حماية المستهلك"، وذلك بعد أن وافقت الجلسة العامة أمس، على 18 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك وهى المواد من "32 إلي 52"، وقد سبق وأنهى البرلمان مناقشة 31 مادة من القانون في مارس الماضي.

وقال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيواصل مناقشاته بخصوص قانون حماية المستهلك ليقر بشكل نهائي في وقت قريب، مشيرًا إلى أن الجلسة العامة أمس الإثنين وافقت على عدد من المواد من المشروع.

وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أضافت عدة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة مثل تبعية "جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية"، كانت وفقًا لمشروع الحكومة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أن اللجنة أقرت بتبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء، كما تضع وزارة التموين ذاتها لرقابة هذا الجهاز.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن اللجنة أقرت تعديل تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بحذف مادة "الاستعانة بالأعضاء ذوي خبرة"، واصفًا ذلك بأنها باب خارجي لضم أصحاب المصالح للتأثير على مجلس إدارة الجهاز وهو ما يفتح بابًا للفساد.

وأكد الشريف، أن اللجنة الاقتصادية شكلت لجنة لبحث العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، حيث تم تشديد العقوبات لتصل للعقوبات سالبة الحرية خاصة حيال من يتلاعب بالسلع الاستراتيجية أو من يحجبها من الأسواق، أو من يستورد وينتج سلعة من شأنها إزهاق الأرواح أو التسبب في عاهة مستديمة للمستهلك، بالإضافة إلى عقوبات الغرامات التي تصل لأكثر من مليون جنيه حسب حجم المخالفة.

ومن جانبه قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تعديلات اللجنة على نصوص مشروع قانون "حماية المستهلك" منحت لموظفي الجهاز سلطة الضبطية القضائية، كما نصت التعديلات على أن تؤسس للجهاز أفرع بالمحافظات، والتشديد في ضرورة وضع بيانات السلع كاملة على عبواتها، وكذلك أن تشتمل الفواتير على كافة البيانات المتعلقة بالسلع.

وأضاف "السيد" أن اللجنة الاقتصادية أضافت تشديدًا في عقوبات المخالفين أو المتلاعبين، لتصل الغرامات المالية لـ2 مليون جنية، فيما تم توصيف الجرائم المتعلقة ببيع أو استيراد منتجات يتسبب استخدامها لعجز كامل أو فقدان حياة المستهلك لجناية وتكون عقوبتها الحبس، وكذلك منع سلع استراتيجية أو حجبها عن السوق بغرض الإضرار بالمستهلكين اعتبرت جناية وفقا للتعديلات المضافة على مشروع القانون.

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