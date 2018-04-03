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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:17 م

تحقيقات النيابة: علاقة غير مشروعة وراء وفاة رضيع دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2115992

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام، في واقعة اتهام ربة منزل لشاب بالتسبب في وفاة نجلها الرضيع، أن ربة المنزل تربطها علاقة غير شرعية بشاب يتردد عليها، وعندما طلبت منه التوجه معها إلى منزلها، رفض ونشبت مشادة بينهما فى الشارع، وعندما تدخلت والدة الشاب لفضها تشاجرت معها وكانت حاملة الطفل الرضيع فسقط من يدها على الأرض.

وأضافت التحقيقات أن زوج المتهمة محبوس على ذمة قضية، وطفلها عمره ٣ شهور.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشاب، الذى اتهمته ربة المنزل بالقتل، بضمان محل إقامته، كما أمرت بعرض المتهمة على الطب الشرعى، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين شجار المتهمة مع الشاب.

كان المقدم شادي الشاهد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقى بلاغًا من مستشفى أحمد ماهر التعليمي، يفيد بوصول ربة منزل معها طفلها الرضيع جثة هامدة.

انتقل فريق من البحث الجنائى، وتبين أن الجثة لطفل رضيع عمره 3 شهور، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أم الطفل اتهمت شابًا بقتل نجلها وتم ضبطه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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