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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:16 م

كاهن أرجنتينى يركل فتاة من الخلف لأنها «استفزته»

كاهن أرجنتينى يركل
نورهان شوقي
dostor.org/2115991

فوجئت فتاة أرجنتينية بركلة من الخلف من قبل كاهن كاتدرائية مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، بينما تحتفل هى وصديقتها بحصولها على شهادة تخرجها، أمام بوابة الكاتدرائية.

وفسر الكاهن سلوكه الغريب ضد الفتاة بقوله: "لقد كانتا تعبثان بأدراج المعبد وهذا أمر لا يجوز"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية اليوم الثلاثاء.

وانتقدت الفتاة صوفيا كونتي أداء الكاهن: "غادر بغرور وأمرنا بالمغادرة، كان ذلك بيت الله، ثم ركلني. تعثرت وتألمت وسقطت خطوتين إلى الأسفل".

على أن الكاهن اعتذر، بعدها، واعترف بأنه كان على خطأ، وقال إنه سئم حفلات التخرج أمام الكاتدرائية، وزعم أن أصدقاء الفتاة لم يحترموه، وأضاف "كانوا شبه عراة وهذا لا يتناسب مع المكان".
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