اتحاد كتاب مصر ناعيًا أحمد خالد توفيق: أعماله تميزت بطابع خاص

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادى، الكاتب الطبيب أحمد خالد توفيق، الذى رحل عن عالمنا، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.



وقال الدكتور والشاعر علاء عبدالهادى إن رحيل الأديب والطبيب أحمد خالد توفيق أصاب الوسط الثقافى بالحزن الشديد، ولكن عزاؤنا الوحيد أن أعماله التى تركها باقية، حيث إن الراحل ترك العديد من الروايات والمجموعات القصصية التى تميزت بطابع خاص، وأثرت فى جيل كامل من الشباب.



ولد أحمد خالد توفيق فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية فى العاشر من يونيو 1962، وتخرج فى كلية الطب عام 1985، وحصل على الدكتوراه فى طب المناطق الحارة عام 1997، وأصدر العديد من الروايات منها "يوتوبيا، مثل إيكاروس، السنجة، فى ممر الفئران"، كما صدر له العديد من المجموعات القصصية مثل "عقل بلا جسد، وحظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، قوس قزح" وغيرها الكثير، بالإضافة لعدد من الترجمات والمقالات.