الحكومة الهندية تفرض حظر التجوال بولاية راجاستان

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، أن مجموعة داليت الهندية استهدفت العشوائيات في منطقة هنوراس بولاية راجاستان، وأحرقت منازل عدد من السياسيين الهنود، بعد يوم من احتجاجات عنيفة في عدة مدن هندية، خاصة كشمير.



وأشارت الصحيفة إلي أن الحكومة الهندية لجأت إلي فرض الحظر على هذه البلدة، إثر أعمال العنف والتخريب بها، لليوم التالي على التوالي.



ولفتت إلي أن المجموعات المتمردة استهدفت الأحياء الفقيرة، اليوم الثلاثاء، انتقامًا من السلطات الهندية، بعدما اعتزمت المحكمة العليا تغيير قانون خاص بمنع التعذيب والعقوبات.



ونقلت الصحيفة عن قوات الشرطة الهندية أن 35 شخصًا ألقى القبض عليهم اليوم بتهمة القيام بأعمال شغب وخرق القانون، كما تم القبض على 46 شخصًا بنفس الاتهامات أمس الإثنين.



وأعلنت السلطات الهندية مد حظر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في عدد من المدن الهندية.