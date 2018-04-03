حليمة عدن.. صومالية حققت نجاحًا فى عالم الموضة بـ«الحجاب»

هي صومالية الأصل تحمل ملامحها السمراء الهادئة المتناسقة، قادرة على جذب الانتباه بمجرد النظر إليها، هي حليمة عدن التي تصدرت أغلفة مجلة «فوج» العالمية لعدة مرات، استطاعت بحجابها أن تلفت أنظار كل حاملي الكاميرات لها إلى أن أصبحت من أشهر عارضات الأزياء المحجبات فى الولايات المتحدة.



وبالتزامن مع حوارها الأخير بمجلة «فوج» ننشر في سطور معلومات عنها:

- حليمة عدن، تبلغ من العمر 20 عامًا، وهى أول مرشحة لنيل منصب ملكة جمال بولاية أمريكية.



- أول عارضة أزياء محجبة توضع صورتها على غلاف مجلة جمال المرأة الأمريكية «ألور» على مستوى العالم.



- أصولها صومالية ولكنها حاملة للجنسية الأمريكية، وولدت فى مخيم للاجئين بكينيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة مع أمها في عمر السادسة.



- لم تتخل عن ارتداء الحجاب طوال عرضها للأزياء، حتى أنها ارتدت «مايوه المحجبات» أثناء فقرة ملابس السباحة.

