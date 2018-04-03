مرصد الأزهر يستنكر قتل عائلة مسيحية في باكستان
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحادث الإرهابي الذي أسفر عن إصابة طفلةٍ ومقتل أربعة مسيحيين في إقليم بلوشستان الباكستاني، وتبني تنظيم داعش الإرهابي الحادث.
واستنكر المرصد الحادث الإجرامي الذي استهدف هذه العائلة، مشددا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية تتنافى مع صحيح الدين، وتتنافى مع الفطرة الإنسانية السوية، مُطالبًا المجتمع الدولي بالتعاون وتكثيف الجهود من أجل اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية، والضرب بقوة على يَدِ مَن يدعمونها أو يمولونها.
وأشار إلى ارتفاع وتيرة الهجمات التي تستهدف المسيحيين في الآونة الأخيرة، منذ ظهور تنظيم داعش في باكستان.