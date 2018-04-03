مرصد الأزهر يستنكر قتل عائلة مسيحية في باكستان

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحادث الإرهابي الذي أسفر عن إصابة طفلةٍ ومقتل أربعة مسيحيين في إقليم ‏‏بلوشستان الباكستاني، وتبني تنظيم داعش الإرهابي الحادث.



واستنكر المرصد الحادث الإجرامي الذي استهدف هذه العائلة، مشددا على ‏أن مثل هذه العمليات الإرهابية تتنافى مع صحيح الدين، وتتنافى مع الفطرة الإنسانية السوية، مُطالبًا ‏المجتمع الدولي بالتعاون وتكثيف الجهود من أجل اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية، ‏والضرب بقوة على يَدِ مَن يدعمونها أو يمولونها.



وأشار إلى ارتفاع وتيرة الهجمات التي تستهدف المسيحيين في الآونة الأخيرة، منذ ظهور ‏تنظيم داعش في باكستان.