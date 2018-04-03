«الوطنية» تبدأ حفظ أوراق الانتخابات الرئاسية لتوثيقها

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في حفظ أوراق العملية الانتخابية، المتضمنة كشوف الناخبين ومحاضر فرز اللجان الفرعية، والحصر العددي لأصوات اللجان العامة، وذلك لتوثيقها في أرشيف الهيئة الوطنية.



وتعكف الهيئة على مراجعة الحساب البنكي للمرشحين، والنظر في مدى التزامهما بضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحددة قانونا بـ20 مليون جنيه كحد أقصى.



وكانت "الوطنية للانتخابات" قد حددت بنكي "الأهلي المصري، وبنك مصر" لكي يقوم كل مرشح بفتح حساب بنكي في أي منهما، لإيداع نفقات حملته الانتخابية، وما يتلقاه من تبرعات، ولا يجوز للمرشح الإنفاق من الحساب على غير أعمال الدعاية الانتخابية، ولا يجوز له الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكي.



وتقوم الهيئة بمراجعة تقارير لجان مراقبة الدعاية الانتخابية بالمحافظات، وتقارير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، لإعداد تقرير مفصل بمخالفات الدعاية، وإزالة ملصقات الدعاية على نفقة المرشحين، بخصم مصاريف الإزالة من مبلغ التأمين الذي دفعه كل مرشح أثناء تقدمه بأوراق ترشحه، والذي كان مقدرا بـ20 ألف جنيه، تم إيداعها في خزينة الهيئة الوطنية للانتخابات.

