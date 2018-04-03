لحياة أجمل.. 4 نصائح من «Mindbodygreen» اتبعها

وسط الكم الكبير من الأزمات والتعقيدات هناك بعض العادات عليك التخلي عنها لتصبح الحياة أكثر سعادة وأقل تعقيدًا، هذا ما نصح به موقع «Mindbodygreen»، وإليك بعض من إرشاداته



1- لست في حاجة بأن تكون على حق دومًا

تخل عن سبب تعاستك في اعتقادك بأنك على صواب بشكل مستمر، وحاول أن تتحلى بقيمة التسامح التي تعطي للحياة جمالًا.



2- تخلى عن التحكم والسيطرة

لست في حاجة إلى السيطرة على كل ما يحدث لك أو من حولك، الأوضاع، الأحداث، والأشخاص، الأحباء، زملاء العمل أو الغرباء، اسمح لكلّ شيء وكل شخص أن يكون تمامًا كما هو.



3- تحمل مسؤولية حياتك

عليك التخلّي عن حاجتك إلى إلقاء اللوم على الآخرين في شأن ما تملكه أو تصنعه وما لا تملكه ولا تصنعه، تحمّل مسؤولية حياتك.



4- الهجوم على نفسك

لا تصدّق كل ما يقوله دماغك لك خصوصًا إذا كان سلبيًا، فكم من الناس يضرون أنفسهم بسبب قناعتهم السيئة.





