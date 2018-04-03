مقتل طفل على يد والده ببولاق الدكرور

انتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية إلى بولاق الدكرور، لإجراء معاينة تصويرية لمسرح مقتل طفل على يد والده بعد تعذيبه ومناظرة جثة القتيل.



تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، بتسليم سمكري سيارات نفسه لديوان القسم بعد تعديه بالضرب على طفله واكتشافه وفاته.



انتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، برفقة السمكري إلى منزله، لفحص بلاغه، والتأكد من صحة أقواله، وتبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا على سرير داخل غرفة نوم بـ«الشقة»، مصابًا بعدة إصابات بمختلف أنحاء الجسد.



شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وأسفرت التحريات التى أجريت برئاسة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، عن أن المتهم يبلغ من العمر 43 عامًا ويقيم برفقة طفليه، طفل، 11 عامًا، وطفلة، 6 أعوام، بعد انفصاله عن والدتهما منذ أكثر من عام، لاعتقاده في سوء سلوكها، وأنه منع طفليه من زيارة والدتهما والاتصال بها هاتفيًا ويرسلهما لرؤيتها على فترات متباعدة.



وأضافت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد عبدالوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أنه مساء أمس اكتشف الأب ذهاب طفله إلى والدته والتواصل معها بشكل دائم، ما دفعه للتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية لفترة من الوقت أمام شقيقته الصغرى، ثم توجه الطفل للنوم، وعندما استيقظ الأب فوجئ بوفاة ابنه متأثرًا بإصاباته التي أدت لتوقف عضلة القلب بهبوط حاد في الدورة الدموية فتوجه لقسم الشرطة لتسليم نفسه.



حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.