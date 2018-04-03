عاملو الضرائب العقارية يطالبون وزير المالية بحوافز شهرية مستمرة

تقدم العاملون بمصلحة الضرائب العقارية المصرية بمذكرة للدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، يطالبونه فيها بالنظر إلى رواتبهم التي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.



وأكد العاملون، في مذكرتهم للوزير، أن حوافز جميع المصالح التابعة لوزارة المالية عالية جدا، حيث تتخطى ضعف رواتبهم وفقا لما ورد بالمذكرة، مطالبين الوزير بإقرار حافز شهري دائم لجميع العاملين بالضرائب العقارية، في ظل ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور.



وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أي زيادات بالرواتب منذ عام 2012، وأن قواعد صرف حافز التحصيل غير عادلة لجميع الموظفين سواء بالنظام القديم أو الجديد، بعد ضم السكني المعفي من الضريبة للمستهدفات، وتجميد تحصيل ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات.