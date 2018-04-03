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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:00 م

تأجيل محاكمة 89 إخوانيًا فى قضية الخلايا العنقودية «ولع»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2115968

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، محاكمة 89 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الخلايا العنقودية.. ولع» لـ6 مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منهان الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

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