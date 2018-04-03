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الثقافة
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:00 م

«مؤمنون بلا حدود» تناقش التحديات المستقبلية فى مواجهة التطرف العنيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2115967

تعقد مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»، ومعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، يومي 6 و7 أبريل الجاري، مؤتمرًا دوليًا حول موضوع «ما بعد داعش؛ التحدّيات المستقبلية فى مواجهة التطرّف والتطرّف العنيف»، وذلك في مدينة مراكش، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين المختصين من أوروبا، والعالم العربى، وإفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتناول المؤتمر التفكير الجماعى والنوعى فى مقتضيات مرحلة «ما بعد داعش»، من خلال استشراف الحالة «الجهادية» في مرحلة ما بعد الاندحار الميدانى لتنظيم «داعش»، الذى لم يرافقه لحدّ الساعة اندحار أيديولوجى فى أذهان أتباعه، ناهيك عن خطورة تفرعاته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتهديداته المحدقة بالعالم العربي وأوروبا وغيرهما.

ويشارك فى المؤتمر كل من عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمغرب، الذي سيلقي المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر في موضوع «المقاربة الأمنية المعتمدة للمملكة المغربية في مواجهة تحديات التطرف العنيف»، ويونس قنديل، الباحث في الدراسات الإسلامية وفلسفة الاجتماع والأنثروبولوجيا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»، وديفيد بولوك، الخبير الأمريكي في الديناميكيات السياسية لدول الشرق الأوسط.

وكذلك محمد العاني، المدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، ومحمد المعزوز، أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية في جامعة محمد الخامس، والفيلسوف الفرنسى جوكوب روغوزنسكى، ورهان غونراتنا، أستاذ الدراسات الأمنية ورئيس المركز الدولى للبحوث في العنف السياسي والإرهاب بسانغافورة، وديفيد كارتنشتين روس، الخبير في مكافحة الإرهاب والمستشار في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، ومحمد بنصالح، أستاذ الإسلام السياسى فى مدرسة الحكامة والاقتصاد ومدير معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، وجون شارل بريزار، رئيس مركز تحليل الإرهاب بباريس، وعبدالحق باسو، الخبير المغربي في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وأليكس شميت، مدير مبادرة أبحاث الإرهاب الدولية، والباحث في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بواشنطن، ومصطفى رزرازي، أستاذ إدارة الأزمات بالمغرب، ومدير المركز الإفريقي للدراسات الآسيوية، ونبيل نعيم، الخبير في الجماعات الإسلامية والقيادي السابق فى جماعة الجهاد المصرية، وجون جاك كوندى، الخبير الإيفوارى في شئون الأمن الدولى، وسعود الشرفات، المدير العام لمركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب بالأردن، وكمال حبيب، الباحث المصرى المختص فى الحركات الإسلامية، ومارك أنطوان بيروز دى مونكلو، كبير الباحثين فى معهد البحث من أجل التنمية بفرنسا.

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