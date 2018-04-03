القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
عالم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:00 م

روسيا تخصص مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى اليمن

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2115966

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو خصصت مليون دولار للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن العام الجاري.

وقال جاتيلوف، في مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه: "تم الاتفاق على تخصيص روسيا مليون دولار لليمن في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية الإنسانية لهذا العام".

وعبر جاتيلوف عن قلق موسكو إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، مدينا الهجمات الصاروخية العشوائية من قبل الحوثيين على المناطق المأهولة والبنية التحتية في الأراضي اليمنية.

وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وينبغي إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين أينما كانوا، قائلا: "نؤكد على موقفنا المبدئي لوقف سريع للمواجهات في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس توافق واسع بين القوى السياسية اليمنية الرئيسية".

وعقدت الأمم المتحدة، صباح اليوم، مؤتمرا دوليا للمانحين على مستوى رفيع لمساعدة اليمن، يهدف لجمع 2.96 مليار دولار لتمويل برنامج المساعدات الإنسانية للعام 2018.

والتزمت السعودية والإمارات بالمساهمة بمبلغ 930 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لدعم اليمن، وسيغطي هذا المبلغ تقريبا ثلث المبلغ اللازم لخطة المساعدات الإنسانية لليمن في 2018.

موضوعات متعلقة

خالد اليماني: رفض الحوثيين السلام يهدد باستمرار الأزمة اليمنية

الأمم المتحدة: اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم

السعودية تسلم الأمم المتحدة 500 مليون دولار تبرعات لليمن

«جوتيريس»: هناك خطة عمل لبدء حوار يمني.. قريبًا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ حوالي 9 ساعات

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ حوالي 21 ساعة

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ حوالي 21 ساعة

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

منذ يومين

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ يومين

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الآن

رئيس المخابرات يُسلم «أبومازن» رسالة مهمة من «السيسى»

فزع فى الغربية لانتحار «نجل الفخرانى».. والتحريات: أصيب باكتئاب وشنق نفسه

مفاجأة.. تفاصيل صفقة بين أردوغان والأسد لحل الأزمة السورية

تخوفات واعتراضات.. التفاصيل الكاملة لمصير ائتلاف «دعم مصر» السياسي

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

«هندسة أسيوط» تكرم الفائزين بمسابقة الجمعية العلمية

محافظ أسيوط يسلم 49 «تروسيكل» كبدائل عن «الكارو»

«ظواهرالعنف والإرهاب ووجوب مقاومتها» ندوة بجامعة المنيا

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

كشكول

شجارالأباء أمام أطفالهم يهدد استقرارهم النفسي

وزير التعليم العالي يستعرض صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

"جامعة القاهرة" تحسم النزاع على أرض البيرة.. وإنشاء فروع لـ"إعلام وتجارة وحقوق"

غدا.. "هندسة القاهرة" تحتفل بتخريج الماجستير المهني بهندسة الاتصالات

"تعليم الجيزة": اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم

الأمصار

ضمادات من بروتين الأجنة تسرع من التئام الجروج

المرصد السوري: تركيا تمنع أولى قوافل مهجري دوما من دخول جرابلس

الإتحاد الإوربي يدعو روسيا لحضور مؤتمر في بروكسل

الصحة العالمية تعلن وفاة 84 حالة بمرض "الدفتيريا" باليمن

بيروت تحتضن المؤتمر الدولي السنوي للإستثمار في الأنبار العراقية

ads
منوعات

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك