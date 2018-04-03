الليلة.. كنيسة العذراء مريم بالفجالة تنظم صلاة «البصخة»

تنظم كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة، برعاية الأنبا رفائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، صلاة «البصخة»، في الفترات من السادسة وحتى التاسعة مساءً، ومن العاشرة حتى الحادية عشرة مساءً.



«بصخة» هى كلمة يونانية الأصل، وتعنى الاجتياز أو العبور، وتطلق على فترة الصلاة في «أسبوع الآلام».



وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى هذا الأسبوع قراءات خاصة من العهدين القديم والجديد، وأيضًا ترتل مجموعة من الألحان والتأملات والتفاسير الروحية، إحياءً لذكرى الآلام وصلب ودفن السيد المسيح.