«الجامعة العربية» تُهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

وجه مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.



وذكرت رسالة صادرة عن اجتماع المجلس، الذي عقد اليوم لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وموجهة للرئيس عبدالفتاح السيسي أن "المجلس يتشرف بالإعراب لفخامتكم وللشعب المصري عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية".



وأضاف المجلس "أن مندوبي وسفراء الدول العربية لدى الجامعة العربية يتمنون لفخامتكم موفور الصحة والتوفيق، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار خلال ولايتكم الثانية".