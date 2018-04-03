شريف فتحى يستقبل أعضاء مكتب المنظمة الإفريقية للطيران المدنى

استقبل، اليوم، شريف فتحي، وزير الطيران المدنى، أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الإفريقية للطيران المدنى "الأفكاك" والذى تستضيف مصر دورة انعقاده الحالية ويترأسه المهندس هانى العدوى، رئيس سلطة الطيران المدنى.



تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية ودعم دور منظمة الأفكاك والتخطيط لمستقبل صناعة الطيران بالقارة الإفريقية وكيفية التغلب على العقبات التى تواجه هذه الصناعة المهمة التى تعد شريكة في النهضة الإفريقية، وكذا دور مصر فى دعم خارطة الطريق لأمن الطيران العالمية GASeP والتى ترعاها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.



حضر الاجتماع ممثل منطقة شرق إفريقيا، وممثل منطقة غرب إفريقيا، وممثل منطقة جنوب إفريقيا، والمستشار القانوني لمكتب الأفكاك والقائم بأعمال السكرتير العام للمكتب.

