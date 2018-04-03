«الجزايرلى»: «أهلًا رمضان» أكبر معرض للسلع الغذائية فى الشرق الأوسط

كشف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الغذائية المصرية، أن معرض «سوبر ماركت إكسبو أهلًا رمضان» يهدف لدعم حق المستهلك المصري في الشراء المباشر ويأتي تأكيدًا لتوافر كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.



وأكد «الجزايرلى»، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، حرص غرفة الصناعات الغذائية على المساهمة في الأنشطة والفعاليات التي لها مردود اجتماعي يتمثل في تخفيض الأسعار واستقرار السوق المحلية وخدمة المستهلك المصري.



وأضاف أن معرض «سوبر ماركت إكسبو» أكبر معرض للسلع الغذائية في الشرق الأوسط، ويقام في القاهرة سنويًا.