«جوتيريس»: هناك خطة عمل لبدء حوار يمني.. قريبًا

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن وجود خطة عمل لدى الأمم المتحدة يعمل عليها مبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن جريفيث من أجل البدء في حوار أو مباحثات بين الأطراف اليمنية قريبًا.



وأضاف «جوتيريس» في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، أن مبعوثه الخاص متفائل للغاية بعد الزيارة التي قام بها إلى الرياض وصنعاء، كما أنه شجع المعنيين في اليمن والسعودية على المضي قدمًا نحو دعم خطة العمل من أجل حوار يمني للتوصل إلى حل سياسي.



وأعرب «جوتيريس» عن أمله في أن تفضي العلامات المشجعة لجولة المبعوث الخاص مارتن جريفيث إلى استغلال الأطراف في الأزمة اليمنية الفرصة المتاحة للوصل إلى حل سياسي لأن هناك فرصة حقيقية للتصول إلى ذلك، مؤكدًا اهتمام جميع الأطراف بحل للأزمة في اليمن.



وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة حصول وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على تسهيلات للوصول إلى اليمن وإلى المحتاجين للعون الإنساني داخل اليمن كذلك، كما أكد أنه لا حل إنسانيا لليمن ولكن الأهم هو حل سياسي وأن الأزمة الإنسانية في اليمن تحتاج إلى ما هو أكبر من الدعم المالي.

