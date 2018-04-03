القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل».. و«أبو السعود» مرشح لخلافته
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
عالم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:48 م

مصرع 6 عمال إثر إلقاء قنابل مولوتوف على حافلتهم بجنوب إفريقيا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2115843

لقي 6 عمال مناجم مصرعهم فيما أصيب آخرون شمال شرق جنوب إفريقيا، وذلك بعد أن أضرم مسلحون مجهولون النار في الحافلة التي كانت تقلهم إلى منجمهم.

وقالت شرطة جنوب إفريقيا في بيان - نقل راديو «أفريقيا 1» اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إن الهجوم وقع في قرية «دريكوب» بمقاطعة «ليمبوبو"»، موضحة أنه وفقا للعناصر الأولى للتحقيق، توقفت الحافلة لإحضار موظفي منجم البلاتين «موديكوا» حيث يعملون وردية ليلية، وفي ذلك الوقت ألقى مسلحون مجهولون عددًا من قنابل المولوتوف على الحافلة والتي اشتعلت فيها النيران على الفور.

وأضاف البيان أن رجال الإسعاف توجهوا على الفور إلى مكان الحادث، وتم استخراج الجثث المتفحمة لستة عمال المنجم، مؤكدًا أن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم.

ومن جانبه، أكد الجنرال نيكي ليدوابا قائد شرطة «ليمبوبو» أن رجال الشرطة لن يهدأوا حتى يتم القبض على المسئولين عن هذا الحادث المروع، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مكافأة قدرها 500 ألف راند «35 ألف يورو» لمن يدلي بأية معلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض على مرتكبي الهجوم.

موضوعات متعلقة

بدء خروج عمال المنجم العالقين تحت الأرض في جنوب إفريقيا

إنقاذ 300 عامل بمنجم للذهب بجنوب أفريقيا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ حوالي 8 ساعات

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ حوالي 19 ساعة

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ حوالي 20 ساعة

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

منذ يومين

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ يومين

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الآن

وليد رمضان يغادر «راديو النيل».. و«أبو السعود» مرشح لخلافته

برلمانيون يدعون لدمج الأحزاب السياسية في 5 كيانات

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

بالفيديو.. قطر تحتمي بـ«متحرش أمريكا» مقابل 2.3 مليون دولار

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

ألبومات الصور

بالصور.. ختام حملة توزيع الشنط المدرسية بالصعيد

تحرير 66 محضرًا في حملة بالدقهلية

بالفيديو.. أحمد مراد يتلقى العزاء في صديقه «العراب» بطنطا

وزير التموين يعلن تفاصيل معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان»

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

كشكول

وكيل تعليم "الوادي الجديد" يشهد الاحتفال بفوز السيسي

خيري: طلاب مدرسة "الواحة" المصابين فى حادث الأتوبيس بصحة جيدة

المجلس الأعلى للأزهر يهنئ السيسي بالفوز بولاية رئاسية ثانية

محاضرة "قصة كفاح ونجاح" لفرج عامر بزراعة الإسكندرية.. غدا

طلب إحاطة لمجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن النظام الجديد (مستند)

الأمصار

«45» عاما على ظهور أول هاتف محمول في العالم

إستنفار في صفوف قوات التحالف الدولي ومقاتلين بـ "منبج " بسبب تركيا

إنطلاق مهرجان دبي للصحافة بمشاركة عربية كبيرة

الأمم المتحدة ترسل 25 شاحنة إنسانية لإدلب السورية

وفد عسكري إمريكي يزور الجزائر لمعرفة تجربتها في مواجهة التطرف

ads
منوعات

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك