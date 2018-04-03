القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل».. و«أبو السعود» مرشح لخلافته
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
عالم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:44 م

الجيش التركى يدمر جسرًا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

الجيش التركي
الجيش التركي
أ ش أ
dostor.org/2115840

دمرت طائرات حربية تركية جسرًا في منطقة سيدكان شمال محافظة أربيل العراقية، فيما أقامت القوات التركية ثكنات عسكرية في المنطقة.

وأوضح مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز»، أن الجسر يقع في منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، مضيفًا أن القوات التركية أقامت ما بين 8 و12 ثكنة عسكرية في منطقة سيدكان، وبعضها قريب جدًا من المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار المسئول المحلى إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات فى ممارسة حياتهم اليومية؛ بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية.

وتتعرض المناطق الحدودية المحاذية لتركيا، لقصف جوى ومدفعي مكثف منذ عدة أيام، أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

موضوعات متعلقة

محلل لـ«الدستور»: تركيا تبحث عن مكاسب سياسية في عفرين

حزب العمال: مقتل جنديين تركيين بكردستان بالعراق

كردستان تطالب المسلحين بالابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان

مقتل أربعة مدنيين جراء قصف طائرات حربية تركية بأربيل

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ حوالي 8 ساعات

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ حوالي 19 ساعة

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ حوالي 19 ساعة

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

منذ يومين

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ يومين

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الآن

وليد رمضان يغادر «راديو النيل».. و«أبو السعود» مرشح لخلافته

برلمانيون يدعون لدمج الأحزاب السياسية في 5 كيانات

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

بالفيديو.. قطر تحتمي بـ«متحرش أمريكا» مقابل 2.3 مليون دولار

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

ألبومات الصور

تحرير 66 محضرًا في حملة بالدقهلية

بالفيديو.. أحمد مراد يتلقى العزاء في صديقه «العراب» بطنطا

وزير التموين يعلن تفاصيل معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان»

توزيع 2000 «نظارة» على تلاميذ مدارس بني سويف

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

القبض على 3 أشخاص يصورون قصر عابدين مستعينين بـ«قفص عيش»

كشكول

وكيل تعليم "الوادي الجديد" يشهد الاحتفال بفوز السيسي

خيري: طلاب مدرسة "الواحة" المصابين فى حادث الأتوبيس بصحة جيدة

المجلس الأعلى للأزهر يهنئ السيسي بالفوز بولاية رئاسية ثانية

محاضرة "قصة كفاح ونجاح" لفرج عامر بزراعة الإسكندرية.. غدا

طلب إحاطة لمجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن النظام الجديد (مستند)

الأمصار

«45» عاما على ظهور أول هاتف محمول في العالم

إستنفار في صفوف قوات التحالف الدولي ومقاتلين بـ "منبج " بسبب تركيا

إنطلاق مهرجان دبي للصحافة بمشاركة عربية كبيرة

الأمم المتحدة ترسل 25 شاحنة إنسانية لإدلب السورية

وفد عسكري إمريكي يزور الجزائر لمعرفة تجربتها في مواجهة التطرف

ads
منوعات

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك