الجيش التركى يدمر جسرًا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

دمرت طائرات حربية تركية جسرًا في منطقة سيدكان شمال محافظة أربيل العراقية، فيما أقامت القوات التركية ثكنات عسكرية في المنطقة.



وأوضح مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز»، أن الجسر يقع في منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، مضيفًا أن القوات التركية أقامت ما بين 8 و12 ثكنة عسكرية في منطقة سيدكان، وبعضها قريب جدًا من المناطق المأهولة بالسكان.



وأشار المسئول المحلى إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات فى ممارسة حياتهم اليومية؛ بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية.



وتتعرض المناطق الحدودية المحاذية لتركيا، لقصف جوى ومدفعي مكثف منذ عدة أيام، أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.



