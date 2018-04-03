شريف عرفة: أحمد خالد توفيق كان يُعالج من «القلب»

شائعة لا تُصدق، هكذا كان وقع خبر رحيل الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، على صديقه المخرج شريف عرفة، والذي علم بالنبأ الحزين من صديق مُشترك بينهما، فحاول التواصل مع عددٍ من الأصدقاء، حتى تأكد من أحدهم.



4 أيام تفصل "عرفة" عن التواصل الأخير مع صديقه، الذي أوضح أن "توفيق" كان يُعالج من أحد أمراض القلب، واصفًا إياه بـ"حياة جيل كامل" وأنه وضع البذرة التي بُني عليها أسلوب البعض، فكان السبب الأول الذي دفع البعض لحب القراءة والكتابة، مؤكدًا أن إطلاق لفظ "العراب" عليه يرجع لكونه الأب الروحي والمرجع لكثير من الكتاب والقُراء حتى وإن اختلف أحدهم معه في نقطة ما.



وِأشار إلى أن أعمال الروائي الراحل، كانت محاولة لكتابة "سيناريو" لعمل سينمائى، موضحًا أن كل المشاركين فى تشييع جثمان ""توفيق" هم بحاجة لمن يقدم لهم واجب العزاء.



وتابع: "فى جيل أتيتم.. خالد توفيق ربى جيلًا كاملًا، وأى نجاح لأى من كتاب الجيل الذي تربى على يده هو نجاح له".



ولفت إلى أن "توفيق" أسقط كثيرًا من شخصيته على بطل رواياته "رفعت إسماعيل"، وأن القُراء صدقوا الشخصية لما تحمله من تفاصيل، وهو أسلوب مُستحدث في أدب الروايات، ودليل على كونه أديبًا من طراز رفيع جدًا وشخصًا استثنائيًا.

