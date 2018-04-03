وزير المالية يتوقع أداءً اقتصاديًا قويًا في فترة السيسي الثانية

توقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يكون أداء الاقتصاد المصري أقوى خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية على هامش حفل إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل، تحت حساب الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، والذي حضره الليلة الماضية.



وقال الجارحي إن وزارة المالية تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 4% بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.



كانت وزارة المالية قد رفعت من توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى بين 9.5 و9.7%.



وصرح وزير المالية، في وقت سابق، بأن النمو الاقتصادي زاد مع بداية العام الحالي إلى 5.2%، وهي نفس التوقعات بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري.



يذكر أن عددا من المؤسسات الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى أن هناك تحسنا في نظرتها للاقتصاد، إذ عدلت مؤسسة "فيتش" العالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في أول العام الجاري من مستقر إلى إيجابي.