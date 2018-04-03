الأمم المتحدة تحقق فى خسائر المدنيين بإقليم قندوز بأفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما وصفته بالتقارير المقلقة عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين إثر غارة جوية للطيران الأفغاني على مدرسة دينية في ولاية قندوز شمال شرق البلاد.



وقالت مصادر أمنية، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الأمريكية، إن فريق حقوق الإنسان يجمع الحقائق عن الحادث، مؤكدة «نذكر كافة الأطراف بالالتزام بحماية المدنيين من أثر النزاع المسلح».



وأضافت أن قادة بارزين في حركة طالبان كانوا يحضرون مع مئات آخرين حفل تخرج للطلاب في المدرسة عند وقوع غارة، أسفرت عن مقتل 59 شخصًا.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد رادمانيش-في وقت سابق- أن الغارة الجوية أودت بحياة أكثر من 30 مقاتلًا، بينهم 9 من قادة الحركة.



من جانبها، أعلنت حركة طالبان - في بيان - أن الضربة أصابت مدرسة دينية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة شخص، بينهم طلاب ومدنيون.

