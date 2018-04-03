ارتفاع عائد السندات الأمريكية قبيل تصريحات لمسئولى الفيدرالى

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، في ترقب لتصريحات مسئولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.



كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بمقدار ثلاث نقاط إلى 2.756%.



وزاد العائد على السندات الأمريكية، لأجل عامين، عند 2.266%، بارتفاع يقدر بنقطتين، فيما صعد العائد على سندات الخزانة في الولايات المتحدة لأجل 30 عامًا، بحوالي نقطتين عند مستوى 2.985%.



ويتحدث رئيس الفيدرالي في ولاية "مينيسوتا" - في وقت لاحق من اليوم - وسط توقعات أن يعطى إشارات بشأن السوق والسياسة المالية، وذلك أثناء تواجده في مؤتمر مؤشرات الاقتصاد الإقليمي.

