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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:30 م

«قضايا العنف الأسرى» على مائدة منظمة المرأة العربية

«قضايا العنف الأسرى»
محمد الشريف
dostor.org/2115818

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، ورشة عمل حول «ظاهرة العنف ومخاطرها على الأسرة والمجتمع -تجارب عربية ودولية-».

تفتتح الورشة السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتور رياض العكبري، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.

وتتضمن الورشة ثلاثة محاور هامة هي: محور "الجهود العربية ذات الصلة بمكافحة العنف الأسري"، الذي يتناول عرضا للخبرات العربية في مجال العنف الأسري وجهود مكافحة العنف ضد المرأة وجهود دعم اللاجئة والنازحة لحمايتها من العنف مع استعراض نماذج للأطر القانونية والتشريعية التي تمت صياغتها وطنيًا في هذا الشأن.

ومحور "الخبرات الدولية (التجربة الكندية نموذجًا)"؛ الذي يتناول التعريف بالتجربة الكندية كواحدة من التجارب العالمية القائمة في هذا المجال حيث سيتم استعراض تجربة مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج بكندا في محاولة لفهم السياقات الفكرية للتوجهات الدولية بشأن ظاهرة العنف الأسري.

وأخيرًا محور "سُبل تعظيم الاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال مكافحة العنف الأسري"؛ وتتأسس مناقشات هذا المحور على نتائج مناقشات المحورين السابقين لإيضاح المشتركات والفوارق بين الخبرات العربية والدولية وأهم الدروس المستفادة.

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