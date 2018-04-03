القبض على 11 متهمًا متورطين في هجوم مترو بطرسبورج بروسيا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية - اليوم الثلاثاء - أنها ألقت القبض على 11 متهمًا متورطين في الهجوم الإرهابي على مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورج، العام الماضي.



وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم": أنه "تم تحديد هوية جميع المشاركين بهجوم سان بطرسبورج بما في ذلك المنظمون للهجوم"، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.



وأضافت "بيترينكو": أن "المتهمين تواصلوا فيما بينهم عبر وسائل الاتصال الحديثة"، موضحة أن "التحديد الإلكتروني بالاتصالات ساعد في الكشف وتحديد جميع المشاركين بالمجموعة الإرهابية".



وشهدت مدينة سان بطرسبورج هجومًا انتحاريًا بمترو الأنفاق، بمطلع أبريل لعام 2017، أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات.



