ملك الأردن يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة في أعمال القمة العربية، التي ستعقد في مدينة الظهران، في الخامس عشر من أبريل الجاري.



وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردني أكد - خلال استقباله في قصر الحسينية بعمان سفير المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود - أن الأردن حريصة بقيادة الملك عبدالله الثاني على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تفعيل التعاون والعمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والحفاظ على مصالحها، وبما يلبي تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وسلام.



