ضبط 196 قضية مخدرات في حملة للأمن العام بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية، لملاحقة الخارجين على القانون، وحائزي السلاح، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت عن ضبط 196 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 9 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 59 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين، 368 دراجة نارية مخالفة، 14 سيارة ودراجة نارية مبلغا بسرقتها، تنفيذ 56059 حكما قضائيا متنوعا.



وضبط 5619 قضية سرقة تيار كهربائي، و7 مخالفات شروط التعاقد، وتم ضبط 998 قضية سرقة تيار كهربائي في توصيل الكهرباء لمبانٍ بالأراضي الزراعية، وتم ضبط 124 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي، للمقاهي والكافيهات غير المرخصة.

