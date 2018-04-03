«الأعلى للإعلام» يُهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية ثانية
بعث مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية.
وقال «مكرم» في برقيته: «يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئكم بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري العظيم في فخامتكم وفوزكم بفترة رئاسية ثانية».
وأضافت البرقية: «لقد خرج الشعب المصري بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ثبات الإرادة المصرية وقوتها».
وتابعت البرقية: «كما يسعدني أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأجمل التهاني مصحوبة بعظيم التقدير لفخامتكم».
واختتم مكرم البرقية قائلًا: «سائلين المولى عزوجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم الله ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها».