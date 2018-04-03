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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:22 م

«الأعلى للإعلام» يُهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية ثانية

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
الحسين عبيد
dostor.org/2115797

بعث مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال «مكرم» في برقيته: «يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئكم بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري العظيم في فخامتكم وفوزكم بفترة رئاسية ثانية».

وأضافت البرقية: «لقد خرج الشعب المصري بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ثبات الإرادة المصرية وقوتها».

وتابعت البرقية: «كما يسعدني أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأجمل التهاني مصحوبة بعظيم التقدير لفخامتكم».

واختتم مكرم البرقية قائلًا: «سائلين المولى عزوجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم الله ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها».

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