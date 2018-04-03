ونس المصريين.. الدستور فى إذاعة القرآن الكريم فى الذكري ال54 لتأسيسها (تفاعلي)

تحريف القرأن الكريم، هدفا سعى إليه الكثيرين من اعداء الاسلام، ووقفت مصر لهم كحائط صد، فرغم أن مكة والمدينة المنورة كانوا الأرض التى جمعت القرآن بعد وفاه النبي إلا أن مصر هى من حفظته من التحريف، فذكر لنا التاريخ الكثير من المحاولات التى هدفت إلى تحريف وحذف بعض آيات القرآن لتغيير معناه، وكان أبرزها قصة التحريف التى قررت مصر على إثرها إنشاء إذاعة القرأن الكريم عام 1964، فبعد أن انتشرت طبعات جديدة للقرآن بعد تحريف بعض الآيات قرر الأزهر الشريف إنشاء الإذاعة حتى يكون هناك نسخة مسموعة صحيحة للقرآن بالإضافة إلى النسخة المطبوعة.



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