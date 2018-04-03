تخوفات واعتراضات.. التفاصيل الكاملة لمصير ائتلاف «دعم مصر» السياسي

كشف عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر» عن دراسة تحويل ائتلاف دعم مصر «صاحب الأغلبية البرلمانية» إلى حزب أو كيان سياسي يضم عددًا من الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الائتلاف خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه ستتم مناقشة الأمر بشكل مطول داخل المكتب السياسي للائتلاف، وكذلك مناقشة هذا المقترح مع رؤساء الأحزاب المنضوية بالائتلاف.



*مشاورات بائتلاف «دعم مصر» لتحويله الائتلاف لحزب سياسي

أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر «صاحب الأغلبية البرلمانية»، أن تحويل الائتلاف إلي حزب سياسي هو أمر مطروح داخل أروقة الائتلاف، ولكن لا بد أن يتم عرض هذه الفكرة على المكتب السياسي في بداية الأمر قبل الحديث عنها لأنها قد تلقى عدم القبول عند البعض، وكذلك عرضها على الـ6 أحزاب المنضوية داخل الائتلاف، ومن ثم إجراء حوار مفتوح للنواب المستقلين المنضمين للائتلاف، والذي يتجاوز عددهم الـ300 نائب برلماني للاعتماد الفكرة من عدمها.



وقال السويدي، في تصريحات، لـ«الدستور»، خلال تواجده بحزب الوفد، إن الائتلاف سيعرض تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي أو اندماج الأحزاب المنضوية بالائتلاف في كيان حزبي واحد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذا لا يغني عن ضرورة وجود أحزاب أخرى قوية تستطيع ممارسة كل الاستحقاقات الانتخابية وتدعم الدولة والحكومة بمعارضة ايجابيه بحيث تصوبها في حالة الخطأ، وتساعدها في تفعيل إجادتها عندما تحسن في قراراتها.



وأوضح أن مقار تنمية المجتمع التي تم افتتاحها من قبل الائتلاف ليست لها علاقة بتأسيس حزب سياسي من عدمه، وإنما تم تأسيسها بغرض تفعيل دور الائتلاف ونوابه في المراكز والشارع المصري وبالتأكيد سيتم استغلالها في حالة تحويل الائتلاف إلي حزب سياسي أو كيان سياسي موحد خلال الفترة المقبلة.







*تخوفات قانونية من تغيير «الصفة الحزبية»

من ناحيته، قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إننا ندرس تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يخضع إلى مناقشة مستفيضة من قبل المكتب السياسي للائتلاف حتى نستطيع نواجه كافة التحديات التي ستواجهنا في حالة التحول إلى حزب سياسي، وكذلك الإجراءات القانونية التي يجب بحثها جيدًا لمصير النواب المنضوين بالائتلاف، بالإضافة إلى موقف الأحزاب المنضمة للائتلاف.



وأضاف "عيسى"، لـ«الدستور»، أن هناك تخوفا قانونيا خاصا بتغيير الصفة الحزبية للنواب الحزبيين الذي تم انتخابهم على أساسها كما تنص المادة 110 من الدستور، ضمن باب «نظام الحكم» حول كيفية إسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب، على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».



وأوضح "عيسي" أنه يرى بشكل شخصي أن تحول الائتلاف لحزب وكيان سياسي فاعل سيعمل على إنعاش الحياة السياسية، فضلًا عن تواجد أكثر من 7 كيانات حزبية أخري كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبني كل منهما أيديولوجية فكرية معينة هو أمر سيثري الحياة السياسية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء اجتماعات مكثفة مع رؤساء الأحزاب المعترضين على فكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي للتوافق حول آلية موحدة.



وأشار إلى أن وجود كيانات سياسية كبيرة فاعلة في الشارع المصري ستعمل على إيجاد البديل في كافة الاستحقاقات الانتخابية وتدعم الدولة علي كافة المستويات.



*اعتراضات من رؤساء الأحزاب المنضمين للائتلاف

في سياق متصل، كشفت مصادر داخل ائتلاف "دعم مصر"، عن أن قيادات حزب "ستقبل وطن" وعلى رأسهم رئيس الحزب النائب أشرف رشاد عثمان، معترضون على فكرة تحويل الائتلاف إلي حزب سياسي، وهددوا بالخروج من الائتلاف حال دمج حزب مستقبل وطن بالكيانات الحزبية المنضوية بالائتلاف.



وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري غير مرحب بفكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي في الفترة الحالية، وذلك منعًا لكافة الأقاويل التي تروج سيتم تدشين حزب على شاكلة الحزب الوطني المنحل، مؤكدًا لنواب حزبه أن التوقيت غير مناسب لتحويل الائتلاف لكيان حزبي.



*أحزاب منضوية لـ«دعم مصر» ترفض تحوله لحزب سياسي

قال المهندس أحمد صبري، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن"، إن حزب مستقبل وطن هو الكيان السياسي الذي يمثل ثاني هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن الحزب لن ينضوي داخل الائتلاف حال تحوله لحزب سياسي وسيظل قائمًا بذاته، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن يرحب بفكرة اندماج الأحزاب إذا أراد حزب آخر الاندماج معه، خاصة أن الحزب يمتلك شعبية كبيرة ولها أمانات ومقار في المحافظات فاعلة وقادرة على العمل بكافة الاستحقاقات الانتخابية.



وأضاف صبري، لـ«الدستور»، أن مستقبل وطن لن يذهب إلى أحد من أجل الاندماج له، ومن يردنا فليأت لنا، مؤكدًا أن ائتلاف دعم مصر لم يناقش حتى الآن مع رئيس الحزب فكرة تحويل الائتلاف لحزب سياسي.



في سياق متصل، قال الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر أحد أحزاب ائتلاف دعم مصر، إن حزب المؤتمر سيرفض الانضمام داخل الائتلاف حال تحوله لحزب سياسي وسيظل المؤتمر قائما بذاته، لافتا إلى أن حزب المؤتمر له قاعدة شعبية وله رؤيته واتجاهه، ومستمر في أداء دوره كحزب على الساحة السياسية، مؤكدًا أن الحزب لا يرفض فكرة اندماج الأحزاب ولكن يجب أن يكون هذا الاندماج بضوابط للأحزاب غير الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية.



وأضاف "أبو العطا"، لـ«الدستور»، أن حزب المؤتمر على استعداد لكافة المعارك على الساحة السياسية والاستحقاقات الانتخابية المختلفة، خاصة أن الحزب لديه هيئة برلمانية قوية داخل مجلس النواب.





قيادي بالائتلاف: يجب أن يكون هناك حزب يمثل ظهيرًا سياسيًا للرئيس

من ناحيته، قال النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إنه من المفترض أن يكون هناك حزب يمثل الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى تحويل الائتلاف إلى حزب هو أمر مطروح، والائتلاف بالفعل يمثل حزب الأغلبية داخل مجلس النواب فهو لدية القدرة على التحول إلي كيان حزبي.



وأضاف "رشوان"، في تصريحات، لـ«الدستور»، أنه لن يتم طرح مناقشة الاندماج في كيان حزبي موحد على رئيس حزب الشعب الجمهوري حتى الآن، لافتًا إلى أن المقرات التي تم افتتاحها هي لخدمة المجتمع والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وليست لها علاقة بتحويل الحزب، متوقعًا توافق عدد من الأحزاب على الاندماج تحت لواء دعم مصر.