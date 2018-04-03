6 سنوات لشقيق مالك شركة استثمار عقارى متهم بالنصب

أيدت محكمة جنح الدقى، حبس شقيق مالك شركة «مصر للاستثمار العقارى»، 6 سنوات وكفالة 3900 جنيه فى 6 دعاوى مختلفة، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.



كان عدد من المواطنين، قد تقدموا ببلاغ يتهمون فيه «حمادة.م.م»، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال، وبيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتمت إحالته لمحكمة جنح الدقى، لمحاكمته.