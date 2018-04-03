«والى»: مشروطية تكافل تضمن مستوى صحى جيدًا للأسرة

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تفعيل تطبيق المشروطية مرحلة مهمة في عمر برنامج "تكافل"، لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوى التعليم، وزيادة فرص التحصيل الدراسي، والاستفادة من الخدمات الصحية.



وأضافت، خلال توقيع بروتوكول مشروطية تكافل، أن تفعيل المشروطية يضمن مستوى صحي جيدًا للأسرة، وأن التعاون مع الوزارات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التطوير المرجو في منظومة الحماية الاجتماعية، التي تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية، كما تم ذكرها في خطة التنمية المستدامة 2030.

